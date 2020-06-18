Arjantin'de Kovid-19 karantinası işletmelerin geleceğini tehdit ediyor

Arjantin basınındaki habere göre, Buenos Aires Şehri Ticaret ve Sanayi Federasyonu (FECOBA),kentteki 140 bin işletmeden yaklaşık 20 bininin karantinadan sonra çalışmaya devam edemeyeceğini açıkladı.
FECOBA Başkanı Fabian Castillo, ülkenin son 2 yıldır büyük bir ekonomik daralma içinde bulunduğunu, işletmelerin uzun sürecek bir karantinaya hazır olmadıklarını ve internet satışının düşen ekonomik aktivitenin yerini tutmadığını söyledi.
Ülkede nüfus yoğunluğunun görüldüğü başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletinde birçok işletme karantina nedeniyle kepenk indiriyor.
Bu işletmelerden bazılarının "Kalıcı olarak kapatıyoruz, 80 gün kapalı kalarak devam etmek mümkün değil" ve "İşletmeyi 80 günlük karantinayla sürdürmek mümkün değildi." yazılı pankartlar astığı görüldü.
Karantina nedeniyle yapılan ekonomik yardımlara rağmen şehirde kapanan ve kiralık ilanı asılan işletme sayısında hatırı sayılır derecede artış görüldü.
Güney Amerika ülkesi Arjantin, son yıllarda ekonomik krizle mücadele ediyor.
Ülkede bir yandan Arjantin pesosu dolar karşısında değer kaybederken, diğer yandan yükselen enflasyon ve Kovid-19 salgınına karşı uygulanan karantinayla gelen ekonomik gerileme rahat nefes aldırmıyor.
- Karantinanın 15 Eylül'e uzatılması düşünülüyor
Buenos Aires eyaleti Sağlık Bakan Yardımcısı Nicolas Kreplak, katıldığı bir televizyon programında, sağlık sisteminin çökmesini önlemek için başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesinde karantinanın 15 Eylül'e kadar uzatılması gerektiğini söyledi.
Kovid-19 nedeniyle 913 kişinin hayatını kaybettiği Arjantin'de, 35 bin 552 kişide virüse rastlandı.
Yaklaşık 3 aydır devam eden karantina, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ve sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.
Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen sosyal izolasyon, 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
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