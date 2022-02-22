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Haberler Yaşam

Arjantin'de kolsuz dinozor türü keşfedildi

Arjantin'de paleontologlar, kolsuz bir dinozor türünü ortaya çıkardı. Yeni dinozor türünün oldukça sıra dışı olduğu ifade edildi

22.02.2022 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Arjantin'de kolsuz dinozor türü keşfedildi
AA

Arjantin'de paleontologlar, daha önce bilinmeyen kolsuz bir dinozor türü keşfetti.

AA'nın Science Alert internet sitesinden aktardığı habere göre, Arjantin'de gün yüzüne çıkarılan kafatası fosiliyle belirlenen dinozor türüne 'Guemesia ochoai' adı verildi.

Bilim insanları, Guemesia ochoai'nin yaklaşık 66 milyon yıl önce Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Hindistan'da yaşayan Abelisaurid adlı dinozor ailesinin yakın akrabası olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

Kolsuz aileye mensup olan Guemesia ochoai'nin kafatasının, Arjantin'in kuzeybatısında bulunan türünün tek örneği olduğunu dile getiren paleontologlar, bu yeni türün kafatasının oldukça küçük olduğuna işaret etti.

Makalenin yazarlarından paleontolog Anjali Goswami, yeni dinozor türünün oldukça sıra dışı olduğunu ifade ederek araştırmaya devam ederek Guemesia ochoai ve akrabalarının daha fazla örneğini bulmayı ümit ettiklerini belirtti.

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