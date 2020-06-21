Arjantin'de karantina ve hükümet karşıtı gösteri - BUENOS AIRES

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Dikilitaş'ta toplanan kalabalık, Kovid-19 salgınına karşı uygulanan karantinayı ve hükümeti protesto etti.Karantinanın kaldırılmasını ve kapalı olan iş yerlerinin açılmasını isteyen gruba, bazı vatandaşlar da korna çalarak destek verdi.Hükümet ve karantina karşıtı pankartlar taşıyan göstericilere polis müdahale etmedi.- Kamulaştırmaya tepkiBuenos Aires'in yanı sıra çeşitli kentlerde Vicentin isimli tahıl ihracat şirketinin kamulaştırılmasına karşı binlerce kişi "banderazo" adı verilen büyük Arjantin bayrağının açıldığı protesto gösterileri düzenledi.Göstericiler hükümetin, borçları nedeniyle Vicentin şirketini devlet bünyesine katmasını özel mülke müdahale olarak görüyor.Hükümet ise şirketin devletleştirilmesini "batmaktan kurtarma" olarak değerlendiriyor.Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 9 Haziran'da şirketin kamulaştırılması için hazırlanan tasarının Kongreye gönderildiğini açıklamış, Reconquista şehri hakimi, şirketin kamulaştırılmasının gözden geçirilmesi için 60 gün süre vermişti.- Arjantin'de 979 kişi Kovid-19 nedeniyle öldüÜlkede 979 can kaybına neden olan Kovid-19, şu ana kadar 39 bin 570 kişide görüldü.Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de, salgınla mücadele kapsamında özel izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına imkan veren sosyal izolasyon 20 Mart'ta ilan edilmiş ve bazı hafifletmeler uygulanarak 28 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
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