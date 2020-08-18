Arjantin'de hükümet karşıtı gösteriler

Cordoba, Mendoza, Rosario, Santiago del Estero gibi şehirlerin yanı sıra başkent Buenos Aires ile resmi başkanlık konutu Olivos Köşkü önünde hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.
Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşı'nda toplanan göstericiler, hükümet karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar arttı.
Bazı göstericiler ellerindeki sert cisimlere vururken, protestoya araçlarıyla katılan eylemciler de korna çalarak eşlik etti.
Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle halkın toplanması yasak olmasına rağmen polis, göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.
Göstericiler büyük oranda hafifletilmesine rağmen martın sonundan bu yana uygulanan karantinayı ve Devlet Başkanı Alberto Fernandez tarafından hazırlanan yargı reformunu protesto etti.
Fernandez'in, haziran sonunda açıkladığı ve Senato'da tartışılan yargı reformu, hükümet yanlıları tarafından "yargının siyasi amaçlar için kullanılmasını engellediği" şeklinde yorumlanırken, muhalefet ise bu reformun, ülkenin eski Devlet Başkanı ve şimdiki Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner hakkındaki yolsuzluk davalarından "kurtulmasını sağlayacağını" savunuyor.
Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de bugüne kadar 5 bin 703 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 294 bin 569 kişide görüldü.
Ülkede 20 Mart'ta ilan edilen ve ülkenin büyük kısmında kaldırılan karantina, hafifletilmesine rağmen başkent Buenos Aires ve çevresinde 30 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!