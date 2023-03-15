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Arjantin'de enflasyon 3 haneye yükseldi

Arjantin'de şubat ayında yıllık enflasyon 1991'den bu yana ilk kez yüzde 100'ü aştı

Giriş: 15.03.2023 - 08:12 | Güncelleme: ABONE OL
Arjantin'de enflasyon 3 haneye yükseldi
HABERTURK.COM

Arjantin'de enflasyon 32 yılın ardından ilk kez 3 haneye ulaştı. Arjantin Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre ülkede şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 102.5 oldu. Aylık enflasyon da yüzde 6.6 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta 2022 sonuna göre ise yüzde 13.1 yükseldi.

Yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 98.8, aralık ayında ise yüzde 94.8 olarak açıklanmıştı.

Arjantin'de şubat ayında alkolsüz içecek ve gıda fiyatları yıllık olarak yüzde 102.6, giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 121.6 yükseldi. Konut,su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar endeksindeki artış ise yüzde 95.2 ile manşet enflasyonun altında kaldı.

Fiyat artışının en düşük olduğu kalem ise yüzde 79.2 ile iletişim oldu.

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