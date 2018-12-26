Arjantin'de 1980lerde kaçırılan kadın ailesine kavuştu

Kurtarılan kadın (solda) ve dokuz yaşındaki oğlu Mar del Plata'daki ailelerinin yanına gitti.

Arjantin'de 1980li yıllarda insan kaçakçıları tarafından alıkonulan bir kadın Arjantin ve Bolivya polisinin ortak operasyonuyla ailesine kavuştu.

Polis, 45 yaşındaki kadının Bolivya'nın güney şehri Bermejo'da olduğuna dair bir ihbar üzerine harekete geçti ve kadının bulunduğu evin konumunu tespit etti.

Polisin aybaşında düzenlediği operasyon sonucu, kadın ve dokuz yaşındaki oğlu yıllardır zorla alıkonuldukları evden kurtarıldı.

Arjantin polisi 25 Aralık'taki yazılı açıklamasında, kadının Mar del Plata'daki ailesine döndüğünü duyurdu.

Kadının ve oğlunun isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı. Açıklamada, 32 yıl önce yaşanan kaçırma olayının sorumluları hakkında ise bilgi verilmedi.