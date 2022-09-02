Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı silahlı saldırıdan kıl payı kurtuldu

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner kendisine yöneltilen silahın son anda tutukluk yapması nedeniyle suikasttan kıl payı kurtuldu.
De Kirchner, kendisine karşı açılan yolsuzluk davasıyla ilgili duruşmanın dönüşünde evinin önünde destekçilerini selamlarken kalabalığın arasından bir adam siyasetçinin başına doğru tabanca doğrulttu.
Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez, Perşembe gecesi yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında silahta beş kurşun olduğunu ve tetiklenmesine rağmen ateş etmediğini söyledi.
Yerel basındaki haberlere göre polis, 35 yaşındaki Brezilyalı şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı ve saldırının sebebini bulmaya çalışıyor.
Haberlerde paylaşılan görüntüler, şüphelinin de Kirchner'in başından birkaç santim mesafeden nişan aldığını ve ateş etmeye çalıştığını gösteriyor. Daha sonra siyasetçi başını indiriyor ama ateş edilmiyor.
Sosyal medyada yayımlanan başka bir videoda, kalabalığın içindeki insanların, de Kirchner'i şüpheliden korumaya çalıştığı görülüyor.
Reuters haber ajansına konuşan bir polis sözcüsü, şüphelinin tutuklanmasının ardından olay yerinden birkaç metre ötede bir silah bulunduğunu söyledi.
De Kirchner, saldırı sırasında kendisine karşı açılan yolsuzluk davasıyla ilgili duruşmadan dönüyordu.
Yüzlerce destekçisi de dava sürecinde 69 yaşındaki siyasetçiye destek olmak için son günlerde başkentteki evinin önünde toplanıyor.
Dava kapsamında De Kirchner, devleti dolandırmak ve 2007-2015 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde Patagonya'daki ihalelerde yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.
Savcılar, eski cumhurbaşkanının suçlu bulunması halinde 12 yıl hapsini ve ömür boyu siyasetten men edilmesini istiyor.
Bunun yanında de Kirchner, Arjantin Senatosu başkanı ve bu nedenle parlamento dokunulmazlığı var.
Cezası ülkenin Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmadıkça ya da 2023'ün sonunda yapılacak bir sonraki seçimlerde Senato koltuğunu kaybetmedikçe hapse atılamayacak. De Kirchner, cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı sürenin ardından çok sayıda yolsuzluk davasıyla yüzleşti. Bu davanın birkaç ay içinde karara bağlanması bekleniyor.
Arjantin Cumhurbaşkanı Fernandez Perşembe gecesi yaptığı konuşmada saldırganı kınadı ve de Kirchner'e yönelik suikast girişiminin, ülkenin 1983'te demokrasi yönetimine geçmesinden bu yana yaşanan "en ciddi" vakalardan biri olduğunu belirtti.
Fernandez, "Aynı fikirde olmayabiliriz, derin anlaşmazlıklar yaşayabiliriz ancak nefret söylemine müsaade edemeyiz çünkü bu, şiddeti besler ve şiddetin demokrasiyle bir arada var olma şansı yoktur" dedi.
Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise, silahlı saldırı girişimini "suikast girişimi" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Nefret ve şiddetin, tartışmanın önüne geçtiğinde toplumlar yok oluyor ve bunun gibi durumlar ortaya çıkıyor: suikast girişimleri yaşanıyor”.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı silahlı saldırıdan kıl payı kurtuldu/arjantin-cumhurbaskani-yardimcisi-silahli-saldiridan-kil-payi-kurtuldu-3516933
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!