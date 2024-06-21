Arjantin, Copa America'ya 3 puanla başladı!
Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin, Kanada'yı 2-0 mağlup etti.
Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin ile Kanada karşıya karşıya geldi.
ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı.
Mavi-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Julian Alvarez ve 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte A Grubu'na Arjantin 3 puanla başlarken, Kanada 0 puanda kaldı.
MESSI'DEN BİR İLK
Arjantinli yıldız Lionel Messi, Copa America'da tarihe geçti. Messi, mücadelede ikinci golün asistini yapan isim oldu.
Messi, 7 farklı Copa America'da asist yapan ilk futbolcu oldu.
BİR SONRAKİ MAÇLAR
Arjantin, gruptakini bir sonraki maçını 26 Haziran'da saat 04:00'te Şili ile oynayacak. Kanada ise bir sonraki maçına Peru ile 26 Haziran'da saat 01:00'de çıkacak.