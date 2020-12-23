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Arjantin, BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

BUENOS Arjantin Ulusal İlaç, Gıda ve Sağlık Teknoloji İdaresi (ANMAT),Türk bilim insanı Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği "BNT162b2" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil durumda kullanımını onayladı.

23.12.2020 - 10:16 | Güncelleme: ABONE OL
Arjantin, BioNTech/Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
AA

ANMAT'tan yapılan yazılı açıklamada, BioNTech/Pfizer aşısının "kabul edilebilir bir fayda-risk dengesi" sağladığı belirtilerek ülkede 1 yıl boyunca reçeteli satış şartıyla onaylandığı bildirildi.

Açıklamada, aşının güvenliğinin ve etkinliğinin yakından izlenmesi için Risk Yönetim Planına uyulması ve ilerleme raporlarının, değişikliklerin ve güncellemelerin Ulusal İlaç Enstitüsü'ne sunulması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin hükümetiyle BioNTech/Pfizer arasında henüz anlaşma sağlanamamasına rağmen, BNT162b2, ülkede kullanımı onaylanan ilk Kovid-19 aşısı oldu.

Arjantin Sağlık Bakanı Ginez Gonzalez Garcia, pazar günü, BioNTech/Pfizer ile görüşmelerin devam ettiğini, gizlilik nedeniyle neyin anlaşmazlığa neden olduğunu açıklamayacağını belirtmiş ve görüşmelerin olumlu yönde sonuçlanacağına dair umutlu olduğunu kaydetmişti.

BioNTech/Pfizer aşının kullanımının onaylanması için aralık ayının başında ANMAT'a başvuruda bulunmuştu.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 42 bin 254 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 1 milyon 555 bin 279 kişide görüldü.

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