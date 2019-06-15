Güneş çarpması sonucu hayatını kaybeden Gurupreet Kaur adındaki Hindistan asıllı kızın birkaç gün sonra 7. yaşına gireceği kaydedildi.

Lukeville'nın batısındaki sınır muhafız devriyesi tarafından bulunduğu belirtildi Kaur'un Çarşamba günü hava sıcaklığının 42. dereceye çıkması sonucu güneş çarpmasından öldüğü belirtildi.

Genellikle Orta Amerika'dan gelip Meksika'dan geçerek ABD'ye iltica etmeye çalışan insanların Arizona'nın güney sınırlarında bu yıl aşırı sıcaklara maruz kaldığı, daha önce de bu çöllerde başka bir göçmen çocuğun öldüğü hatırlatıldı.

ABD Göçmen Dairesi yetkilileri binlerce Hindistanlı, Asyalı ve Afrikalı göçmenin Meksika sınırından ABD'ye girmeye çalıştığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye göçmen akımını durdurmaması halinde Meksika'ya, Amerika'ya yapılan ihracatına her ay yüzde 5 olmak üzere ek gümrük vergisi artırımı yapacağı tehdidinde bulundu.