Arızasız elektrik için yılda 1.5 milyar

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım şirketi faaliyet gösteriyor. Dağıtım hizmetleri özel sektör eliyle yürütülüyor. 21 şirket, 2021-2025’i kapsayan, 5 yıllık dönemde dağıtımda toplam 68 milyar TL’lik yatırım yapma teklifinde bulundu. 2016-2020 döneminde yatırım tutarı, 33 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. EPDK, bu teklifi değerlendiriyor.

PLANLI BAKIM

Bu tarife döneminde yeni bir uygulama daha gündeme geldi. Şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerine, daha önceki tarife dönemlerinde işletme giderleri kapsamında arıza, bakım, onarım, personel, endeks okuma ve diğer harcamaları için belli bir tutar öngörülüyordu. Bu tarife döneminde “planlı bakım çalışmaları” ayrılacak ve bu ad altında söz konusu şirketlere her yıl toplam 1.5 milyar TL dolayında bir kaynak ayrılması tartışılıyor. Şirketler, bu tutarı sadece dağıtım ağında ya da şebekede “planlı bakım” için kullanacak. Böylece, elektrikte arıza ve kesinti sayısı en aza inecek. Şirketlerin, bu tutarı amacına uygun olarak kullanıp kullanmadığına ilişkin denetimler yapılacak. Bu tutar, abonelerden kullandıkları elektrik ve ödedikleri fatura üzerinden doğal olarak yıllar içinde tahsil edilecek.

Sektör kaynakları, bu düzeylerde bir yatırımın, Enerji Piyasası Düzeleme Kurumu’ndan (EPDK) “vize” alabileceğini söyledi. Bu yatırımlar, mevcut modele göre 10 yılda tarifeden geri alınıyor.