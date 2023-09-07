Arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

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Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçak, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi.

TAHLİYE SORUNSUZ GERÇEKLEŞTİ

Uçak, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havalimanına sorunsuz indi. AA'nın haberine göre; yolcu ve mürettebat, uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan uçağın iniş yaptığı anlar çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.