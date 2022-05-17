Arızalanan TIR'dan indi, başka bir TIR'ın çarpmasıyla öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara yönüne giden İ.A. (44) yönetimindeki 41 AHS 423 plakalı TIR, Sipahiler mevkisinde arızalandı.

Aracı emniyet şeridine çektikten sonra aşağı inen İ.A'ya aynı istikametten gelen G.Ş'nin (23) kullandığı 41 ADV 219 plakalı TIR çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İ.A'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğer sürücü G.Ş. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.