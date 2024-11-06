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        Haberler Gündem Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti

        Üsküdar'da arızalanan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilmesi kamerada

        Üsküdar'da seyir halindeyken arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittirdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 20:06 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:06
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        Arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
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        Libadiye Caddesi üzerinde seyir halinde olan 14 ES-Esenşehir Kadıköy hattındaki İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle arıza yaptı.

        Yolda kalan otobüsün caddedeki trafik akışını engellemesi üzerine araçtan inen yolcular, bir süre otobüsü ittirdi.

        O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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