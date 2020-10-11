Murat Daltaban (Muzaffer Cura)

Muzaffer 50’li yaşlarının başlarında kurt bir istihbaratçıdır. Paravan olarak müze müdürlüğü görevi yürütmektedir. Onun için asıl olan devletin bekasıdır! Bu uğurda kendi canı dahil feda etmeyeceği hiçbir şey, hiç kimse yoktur. Mehmet Emin ağabeyinin oğlu Ali Rıza’yı kalpten sever. Nihan’ın ölümünden sonra Ali Rıza’nın girdiği yolu tasvip etmese de, bir müddet sonra Ali Rıza’dan faydalanabileceğini fark edecektir.

Ali Rıza’yı zamanla değiştirecek, bir devlet adamı titizliğinde hareket etmesini sağlayacaktır Muzaffer, ancak bu kanlı suç şebekesi ile mücadele ederken Muzaffer de değişecektir.