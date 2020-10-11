KONUSU
Taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile Doktor Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir taksi macerasıyla kesişir ve farklı dünyanın iki insanı tehlikeli bir aşka yelken açar. Haksızlıklar karşısında arkasında kimsecikler olmayan Ali Rıza, mafyatik kralların karşısına çıkmaya karar verir ve tüm zorluklara rağmen bu zor yolculukta yanında Halide ve sevdikleri de mevcuttur.
Ali Rıza Altay (TOLGA SARITAŞ)
İstanbul’un mahalle kültürünü yitirmemiş semtinde ailesiyle yaşayan bir taksi şoförüdür. Rahmetli babasından kalma, iki katlı ahşap evlerinde kız kardeşi Nihan ve annesi Rukiye ile birlikte yaşar. Babası Mehmet Emin Bey’in erken ölümüyle birlikte, Ali Rıza, üniversite hayaline veda etmiş, ailenin geçim yükünü sırtlanmıştır. Mecbur kaldığında girdiği ufak tefek kavgalardan “façası” vardır ama hiçbir zaman beli silahlı kabadayılardan olmaya heves etmemiştir. Onun umursadığı Thametelerin şiarıdır: “Uğrunda savaşılacak iki şey vardır: Evimiz, şerefimiz”. Ali Rıza, bu şiarla, ailesine gözü gibi bakmış, şimdi de evlat gibi sevdiği kız kardeşi Nihan’ını, can dostu Ferit’le evlendirmeye hazırlanıyordur. Ama bu günlerde, Ali Rıza’nın savunmasız bir müşterisini (Halide) zorla taksisinden indirmek isteyenlere karşı koymasıyla başlayan olaylar, Ali Rıza’nın küçük ve sıradan dünyasını tuzla buz eder. Ali Rıza, sıradan bir taksi şoförlüğünden, İstanbul’un en büyük suç krallığının tahtına yükseleceği zorunlu yolculuğuna böylece çıkar. Bundan sonra da Ali Rıza değil, “ARIZA” olarak anılacaktır…
Ayça Ayşin Turan (Halide Gürkan)
İstanbul’un en büyük suç krallığının tahtında oturan Haşmet Gürkan’ın kızı Halide, Van’da doktor olarak çalışmakta, sade bir hayat sürmektedir. Mizaç olarak sakin ve merhametli olsa da cesaretlidir. Halide’nin hayatı üniversitesinin 1. sınıfı bitirdiği gün, annesi ve iki abisi ile kutlamadan dönerken, ciplerinin tarandığı gün kararmıştır. Katliamdan bir tek Halide sağ çıkabilmiştir. Haşmet’in arabada bulunmaması tamamen tesadüftür. Halide neden kendisinin sağ kaldığını, daha doğrusu sağ bırakıldığını yıllardır merak etmektedir. Katliam sırasında yüzü maskeli saldırgan, Halide’yi vurmadığı gibi, boynundan annesinin hediyesi sonsuzluk sembolü şeklindeki kolyesini çekerek almıştır. Halide, babasının 61. yaş günü için İstanbul’a yeniden geldiğinde, tüm sır perdeleri aralanmaya başlayacaktır… Halide, kendisine olan takıntısını fark ettiği Burak Ersoylu’dan kaçmak için Ali Rıza’nın taksisini çevirir. Yolunu kesen Burak Ersoylu’nun elinden onu Ali Rıza kurtaracak, bu Ali Rıza’nın A.Rıza olma yolculuğunu başlatırken, Halide ise ona aşık olacak, ve hayatının hiç bilmediği karanlık köşelerine bir yolculuğa çıkacaktır…
Ahmet Mümtaz Taylan (Haşmet Gürkan)
Haşmet 1959 ‘da Trabzon’un Yoroz mahallesinde doğmuş, küçük yaşta babasıyla kaçak hayatı yaşamış, düşmanlarının evlerini yakmasıyla bilenmiş, intikamını alıp hapse girmiştir. Haşmet için maphus hem okul, hem de Can Dostum dediği İshak’la tanıştığı yerdir. Afla cezaevinden çıkıp İstanbul’a gelir, İshak’la birlikte yepyeni bir hayat kurar. Ama tek bir şeyden hiç şaşmaz: Sadakat! Yeraltı dünyası, borsadan ve tefecilikten cebini doldurmakla meşgulken, Haşmet, aynı gün ayrı yerlerde yıldırım hızıyla çok kanlı bir dizi operasyon yapar. Bu operasyon sonucu İstanbul’un yeraltı dünyasının haritası tamamen değişir ve Haşmet şehrin kralı olur… Haşmet, yıllar sonra, dostu İsak’ın ve çocuklarının öldürüldüğü ve ailenin çok zor durumda kaldığı haberini alır almaz, sevgili dostu İsak’ın oğlu Fuat’ı himayesine alır. Ama Fuat, bu iyiliğe Haşmet’in ailesini katledip, kral tahtına kurularak cevap verecektir. Fuat, ihanetini Haşmet’in rakiplerine yıkmayı başarmış, sırrını yıllarca saklamıştır. Ama bu sır, Fuat’ın oğlu Burak’ın Haşmet’in kızı Halide’ye olan zaafıyla ortaya dökülmek için gün sayıyordur… Haşmet Gürkan, el etek çektiği karanlık aleme yeniden girecek, kaybettiği oğullarının yerine Ali Rıza’yı koyacak ve bu yolculukta Ali Rıza ile birlikte yürüyecektir.
Olgun Toker (Burak Ersoylu)
Burak Ersoylu, suç dünyasının kralı, Fuat Ersoylu’nun ikinci oğlu ve veliahtıdır. Babası henüz bugünkü ihtişamlı Fuat Ersoylu değil, Haşmet Gürkan’ın “yanında” emir kuludur. Burak’ın kaderini babasının Haşmet Gürkan olmak hırsı belirler. Annelerinin depresyona ve sonra kansere dönüşen derdi de bu hırsın bedelidir. Burak’ta anne sütünün, sevgi ve şefkatinin eksikliği, koskocaman bir boşluk yaratmıştır. Bu boşlukla Burak, zamanla psikopat ve saplantılı bir karaktere dönüşür. Bu saplantının adı Haşmet Gürkan’ın kızı Halide’dir.
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