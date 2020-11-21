Arıza'nın yeni bölümünden nefes kesen kareler!

Show TV’nin beğeni ile izlenen dizisi, yapımına O3 Medya’nın imza attığı başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza’nın, 22 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünden nefes kesen kareler basınla paylaşıldı.

Şıklık yarışına girilen konsorsiyumun özel davetinde herkes göz kamaştıran çifti Ali Rıza ve Halide'yi konuşacak!

Özel tasarım kostümleri ile göz dolduran oyuncular, büyük beğeni toplarken ekrana gelecek yeni bölümde yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu!

Ali Rıza’nın yeraltı dünyasına tanıtıldığı gecede tüm gözler genç adam ve Halide’nin üzerine çekilirken Burak’ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncuları ile Arıza Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV’de!