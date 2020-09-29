ARIZA'NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza ve arkadaşları sevkiyatı engelleyerek Ersoylulara karşı büyük bir hamle yaptı. Olayın yankıları çabuk yayıldı, tüm ortaklar olanları duydu. Burak'ın dayak videosunu internete sızdıranın ve adresini verenin Sabri olduğunu iddia eden Fuat, Haşmet'in evini basınca iki güçlü ismin arasında kılıçlar çekildi.

Haşmet, adamı Sabri'yi Fuat'a vermeyince gerilim tırmandı. Fuat sevkiyatın gerçekleşmediği haberini alınca Sabri'yi alamadan gitmek zorunda kaldı ancak Ersoyluların, Sabri'nin peşini bırakmaya niyeti yoktu. Tüm olanlardan sonra babasını yalnız bırakmak istemeyen Halide istifa ederek Van'a dönmekten vazgeçti. Burak Ersoylu, Tırcı Yaşar'ın canını bağışladı ama tek bir şartı vardı; Ali Rıza'dan intikam alması! Burak, sevkiyat mallarını bir şekilde kurtarmayı başarsa da bu olay Fuat Ersoylu ile diğer ortaklar arasında gerilime sebep oldu. Mithat, Ali Rıza ile tanışmak istedi.

İkilinin tanışmasında iddialı konuşmalar dikkat çekerken Mithat, Ali Rıza'ya yardıma ihtiyacın olursa kapım hep açık dedi. Burak, Sabri'yi alın getirin diye emir verince adamları Ali Rıza'nın durağındayken Sabri'yi aldılar. Burak Ersoylu, Sabri'ye işkence edip onu konuşturmaya çalışırken bu hareket Haşmet Gürkan'ı çileden çıkardı. Fuat'ın evine giden Haşmet göz dağı verdi. İki eski kurt restleşti, Haşmet artık Fuat Ersoylu'ya dostluklarının bittiğini söyledi. Ali Rıza, Sabri'yi bulmak için Haşmet'e yardım etmek istediğini söyledi. Teklifi Haşmet kabul etmese de Ali Rıza, Halide'ye söz verdi. Halide babasının tekrar bu işlerin içine girmesinden korkuyordu. Bunun için Burak'la konuşmak istedi. Babası da Ali Rıza da bu fikrine onay vermese de sonunda Halide, babası için Burak'ı aradı ve görüşmek istedi.

Burak'ın başından beri beklediği telefon nihayet gelmişti. Ali Rıza, Sabri'nin yerini buldu. Kara Hasan ile birlikte mekanı basarak Sabri'yi kurtardı. Ali Rıza, Sabri'yi kurtarınca hemen Halide'yi aradı ancak O, Burak ile buluşacağı mekana çoktan gelmişti. Burak, Halide ile buluştuğu için çok mutluyken Sabri'yi Ali Rıza'nın kurtardığını duyunca öfkeden deliye döndü. Tam Halide'ye hesap soracağı sırada Ali Rıza'nın gelmesiyle heyecan giderek arttı. Finalde Burak Ersoylu ve Ali Rıza'nın karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuldu. Bu karşılaşmanın sonucunda neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 4. Bölüm 1. Tanıtımı: