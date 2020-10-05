Arıza'nın heyecan dolu yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen Arıza dizisi 4. bölüm ile ekrana geldi.

ARIZA'NIN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza ve Burak birbirlerine meydan okurken, Haşmet ve Murat'ın emniyette oldukları haberi gelince hesaplaşmaları yarıda kaldı. Ali Rıza, Halide'ye Burak ile aynı masaya oturduğu için sitem ederken hiç beklemediği sert bir tepkiyle karşılaştı. Rukiye, evi satıp oğullarıyla beraber Düzce'ye yerleşmeye karar verdi ancak Ali Rıza ve Mert bunu kabul etmedi.

Konsorsiyum üyeleri, Burak'ın Sabri'yi almasından dolayı Fuat'a tepki gösterdi. Burak, ortaklara hata yaptığını ve Haşmet'ten özür dileyeceğini söylese de tehlikeli hamlelerini yapmaya devam etti. Yaşar, Ali Rıza'yı öldürmek için harekete geçti. Bir teknede durağı izleyip, saldırıya geçmek için pusuda beklemeye başladı. Haşmet Ağa, Sabri'nin hayatını kurtaran Ali Rıza'nın durağına ziyarete geldi. Burak, Haşmet'i de Ali Rıza'yı da öldürmesi için Yaşar'a saldırı emri verdi.

Durağa saldıran Yaşarlar ve Ali Rızalar arasında çatışma çıktı. Ali Rıza'nın yaralandığı çatışmada Yaşar kaçtı. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken, Ali Rıza'yı yaralı gören Halide'nin telaşı dikkat çekti. Oğlu için endişelenen Rukiye, hastanede Haşmet Gürkan'a sert çıktı. Saldırı sonrası Burak, Haşmet ve Ali Rıza, Yaşar'ın peşine düştü.

Burak, herkesten önce Yaşar'ı bulup onu ortadan kaldırmak istedi. Ali Rıza, Yaşar'ı bulmak için tır şoförleriyle konuşmaya gidince Yaşar hakkında bilinmeyen şeyler öğrendi. Finalde Muzaffer'den Yaşar'ın yerini öğrenen A.Rıza harekete geçti. Yaşar'ı bulan kişi Haşmet Gürkan'dı. Haşmet'in, Yaşar'ın karşısına geçtiği sırada Ali Rıza geldi. Silahların çekildiği anlarda nefesler tutulurken Haşmet'in, Ali Rıza'ya yönelttiği soru gerilimi artırdı. İkili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü 11 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Arıza"nın 5. Bölümünden İlk Sahne: