Arıza, heyecan dolu bölümüyle pazar akşamına damgasını vurdu!

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Show TV'de ekrana gelen, 03 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümü, nefes kesici anlarıyla izleyenleri ekran başına kilitledi. Ali Rıza'nın, takas sırasında çıkan çatışmada Cabir'in kardeşini vurması büyük bir savaşın da başlangıcı oldu. Kardeşinin intikamını almak için gözünü karartan Cabir, harekete geçti.

Pazar akşamlarına damga vuran Arıza'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde; kardeşinin ölümü üzerine Ali Rıza'dan intikam almak isteyen Cabir, Mert'i tuzağa çekti. Mert'in peşinden gelen Haşmet Ağa ve Sabri, mekana baskın yaparken tam o anlarda Ali Rıza da geldi. Silahların çekildiği final anlarında nefesler tutulurken A.Rıza, Cabir'in elindeki kardeşini sağ salim kurtarabilecek mi?

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #KALBİMDENGEÇENLER DEDİ!

Arıza, dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümüyle ABC1 20+'da 5.08 izlenme oranı (reyting),11.75 izlenme payı (share),AB'de 4.34 izlenme oranı (reyting),10.46 izlenme payı (share),Total’de 5.88 izlenme oranı (reyting),14.08 izlenme payı (share) elde etti.

Heyecan dolu bölümün başlamasıyla #KalbimdenGeçenleretiketi sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

CABİR'İN KARDEŞİ VURULDU!

Cabir, takasın gerçekleşmesiyle Haşmet Ağa'nın üzerindeki bombayı patlatmak için düzeneğe bastı ancak düğme çalışmadı. Bunun üzerine çıkan çatışmada Cabir'in kardeşi, Ali Rıza tarafından vuruldu. Cabir, kardeşinin intikamı için Ali Rıza'nın peşine düştü. Ali Rıza ve ailesi büyük bir tehlike altındayken Haşmet Ağa, Altay ailesini güvende tutmak için evine davet etti.

"İntikamımı al!"

ALİ RIZA VE HALİDE'NİN DUYGUSAL ANLARI!

Ailesiyle birlikte Haşmet Gürkan'ın evine gelen Ali Rıza büyük bir endişe içindeydi. Sevdiklerini korumak için her şeyi göze almaya hazırdı. Diğer tarafta Haşmet'e sağ salim kavuştuğu için rahatlayan Halide, Ali Rıza'ya babasını getirdiği için teşekkür ederken, Ali Rıza'yı sevdiğini söyleyerek duygusal anlar yaşattı.

Ali Rıza ise herkesi beladan kurtarınca kalbinden geçenleri söyleyerek Halide'ye duygularından bahsedeceğini itiraf etti. İkili arasında yaşanan bu yakınlaşma seyircilerden büyük ilgi gördü.

"Ben seni de çok sevdim..."

MUZAFFER SALDIRIYA UĞRADI!

Cabir ile yaşanan çatışma sonrasında konsorsiyum bir araya geldi. Toplantı sırasında Cabir'in konsorsiyum üyelerini aramasıyla gerilim giderek arttı. Ali Rıza'nın kendisine teslim edilmezse konsorsiyumdaki herkesin çocuklarını öldüreceğini söyledi.

Cabir, konsorsiyumu sevdikleriyle tehdit edince Ali Rıza, Cabir'e teslim olmaya karar verdi. Muzaffer, gözünü karartıp kendini tehlikeye atan Ali Rıza'yı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkna edemeyince koruma amaçlı takibe başladı ama çıktığı yolda Cabir'in saldırısına uğrayarak vuruldu.

Muzaffer vuruluyor;

HALİDE'DEN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Ali Rıza'nın başına bir şey gelmesinden korkan Halide, aldığı karar ile herkesi şoke etti. Burak'ı çağırarak Ali Rıza'yı kurtarmasını isteyen Halide, bunun karşılığında da ilişkilerinin artık Burak'ın istediği gibi şekilleneceğini söyledi.

"Ali Rıza'yı kurtarmayı göze alır mısın?"

ALİ RIZA, CABİR'İN ADAMLARINDAN KURTULDU!

Cabir tarafından rehin tutulan Ali Rıza, kelepçelerinden kurtularak tutulduğu yerden kurtulmayı başardı. Cabir, tuzağa çektiği Mert'in yanına giderken Ali Rıza, Cabir'in adamlarını tek tek indirerek kardeşini kurtarmak için harekete geçti.

Ali Rıza kelepçelerden kurtuluyor;

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!