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HaberlerTelevizyonArıza ne zaman başlıyor? Arıza oyuncuları ve konusu nedir?

'Arıza' dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle geliyor!

Çok yakında Show TV’de yayınlanmaya başlayacak olan O3 Medya’nın merakla beklenen yeni dizisi Arıza’nın tanıtım ve afiş çekimlerinden özel bir kare basına yansıdı. Hep beraber objektif karşısına geçen Arıza dizisi oyuncuları verdikleri pozla göz doldurdu

27.08.2020 - 12:43 | Güncelleme: ABONE OL
Arıza
HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı, Arıza’nın kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza’nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide’yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza’nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide’nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.

“Arıza” çok yakında Show TV’de başlıyor!

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