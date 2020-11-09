SHOW TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Arıza her hafta izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ahmet Mümtaz Taylan, Tolga Sarıtaş, Fırat Tanıçş gibi isimlerin yer aldığı Arıza'da heyecan durulmuyor. Cabir'in Ali Rıza'ya ve Ali Rıza'nın sevdiği herkese zarar vermeyi kafaya koyduğu Arıza 9. bölümde neler oldu? Arıza 9. bölüm full izle...

ARIZA 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cabir kardeşini öldüren Ali Rıza’yı aklına kazır ve onu acı çektirmeden öldürmeyeceğini söyler. Ali Rıza’nın ailesi ise başlarındaki bela geçene kadar Haşmet’in evine yerleşme kararı alır.

Cabir konsorsiyumdaki herkesi sevdikleriyle tehdit edince, Ali Rıza Cabir’e gidip teslim olur. Cabir ise bununla yetinmez, hem Ali Rıza’ya hem de sevdiklerine zarar vermeyi kafasına koymuştur.

ARIZA 9. BÖLÜM FULL İZLE

ARIZA 9. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ