Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 7. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...

ARIZA 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza ilk olarak Burak’ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşer. Burak ise konsorsiyum toplantısında vadettikleriyle dikkatleri üzerine çeker ve Burak için konsorsiyum da koltuk sahibi olma şansı doğar. Ali Rıza ise Burak’ın sakladığı silahların peşine düşer ve sonunda silahlara ulaşır. Ama Burak’ın da Ali Rıza için hazırladığı acımasız bir sürprizi vardır.

ARIZA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...