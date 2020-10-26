Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Arıza, 7. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...

ARIZA 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza ilk olarak Burak’ın depodan silahları nasıl çaldığının peşine düşer. Burak ise konsorsiyum toplantısında vadettikleriyle dikkatleri üzerine çeker ve Burak için konsorsiyum da koltuk sahibi olma şansı doğar. Ali Rıza ise Burak’ın sakladığı silahların peşine düşer ve sonunda silahlara ulaşır. Ama Burak’ın da Ali Rıza için hazırladığı acımasız bir sürprizi vardır.

ARIZA 7. SON BÖLÜM İZLE

ARIZA 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 8. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...