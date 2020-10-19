SHOW TV'de yayınlanan Arıza dün akşam yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Dün Gece 6. bölümüyle seyirci karşısına çıkan Arıza'da heyecan durulmuyor. Peki Arıza 6. bölümde neler oldu? Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 6. bölüm Full izle

ARIZA 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 6. Bölümünde Halide’nin söylediklerinden sonra ailede herkes Ali Rıza’dan bir cevap bekler. Gerçekleri söyleyemeyen Ali Rıza, her şeyi Nihan’ın intikamı için yaptığını söyler. Rukiye bunun üzerine Ali Rıza’ya, eski Ali Rıza olmadan bu eve bir daha gelmemesini söyler. Halide ise, geçmişteki sırları aydınlatacak kilit bir kişinin Behçet adında bir adamın izini sürmeye başlar. Konsorsiyum bir araya geldiğinde Galip’in Ali Rıza’ya ne ceza vereceği düşünülürken, Burak’ın yaptıkları gün yüzüne çıkar. Bunun üzerine Galip, iki genci birlikte çalışmaları karşılığında affeder. İkilinin yeni görevi bir an evvel Salman’ın sevkiyatını gerçekleştirmektir. Görev günü geldiğinde ise Haşmet ve Ali Rıza’yı, Burak’ın tasarladığı bir sürpriz beklemektedir.

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ARIZA 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANI MI?

Arıza'nın dün gece yayınlanan 6. bölümünden sonra internette en çok aratılan konu Arıza 7. bölüm fragmanı oldu. Peki Arıza 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerinde oynadığı Arıza 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.