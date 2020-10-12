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Arıza 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 6. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Arıza 5. bölüm full izle

SHOW TV'nin yeni dizisi Arıza dün gece 5. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Nefes kesen 5. bölüm ardından Arıza 6. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Dizinin sevenleri Arıza 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı diye araştırmaya başladı. Arıza 6. bölüm ön izlemesi izle, Arıza 5. bölüm full izle

12.10.2020 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
Arıza 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 6. bölüm ön izlemesi yayınlandı! Arıza 5. bölüm full izle

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın oynadığı Arıza dizisi dün gece 5. bölümüyle ekranlardaydı. Dün geceden beri Arıza 6. bölüm fragmanı büyük merak konusu oldu. Arıza 6. bölüm ön izlemesi yayınlandı! 6. sezondan sahnelere yer veren Arıza 6. bölüm ön izlemesi izle, Arıza 5. bölüm full izle

ARIZA 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 5. Bölümünde Haşmet aklını kurcalayan soruları Ali Rıza’ya sorar. Ali Rıza verdiği cevaplarla Haşmet’in güvenini kazanır ve Haşmet’in sağ kolu olur. Haşmet, Rıza’ya kaleyi içerden çökertmek için konsorsiyuma girmesini ve Ersoylularla el sıkışmasını söyler. Fuat’a baskı yapan Haşmet, Ali Rıza’nın artık onun sağ kolu olduğunu ve onunla sulh içinde bir arada olmaları gerektiğini söyler. Konsorsiyum toplantısına sürpriz bir şekilde katılan Haşmet, aldığı kararla herkesi şaşırtır. Haşmet’in beklenmedik hamlesi karşısında Fuat, kendisine destek aramak için harekete geçer. Geçmişin izlerini süren Halide ise ‘ Sadi Aksoy’ un peşine düşer ama Sadi Aksoy’un peşine düşen sadece Halide değildir. Ali Rıza da çok farklı bir nedenle Sadi’nin peşindedir. Ancak Ali Rıza’yı Muzaffer’in de içinde olduğu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Arıza son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE

ARIZA 5. BÖLÜM FULL İZLE

ARIZA 6. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ İZLE

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