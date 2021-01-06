Arıza 17. bölüm fragmanı yayında!

Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTelevizyon

Arıza 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Arıza 17. yeni bölümde Halide ameliyata alınıyor!

Show TV'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören dizisi Arıza, 17. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni bölümüne Ali Rıza'nın Halide'yi kurtarmak için hayatını tehlikeye atması damga vuracak! İşte şimdiden merakla beklenen Arıza 17. yeni bölüm 2. fragmanı...

06.01.2021 - 21:17 | Güncelleme: ABONE OL
Arıza 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle - Arıza 17. yeni bölümde Halide ameliyata alınıyor!

Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 17. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme sahne olacak...

"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR ŞEYDEN BU KADAR EMİN OLMADIM!"

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 17. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Seyircileri derinden etkileyen tanıtımda Halide'nin Ali Rıza'ya söylediği etkileyici sözler dikkat çekiyor. İkilinin duygusal anları ekranlara gelirken, Ali Rıza'yı karşısında gören Halide'nin tepkisi ise neler olacağına dair büyük merak uyandırıyor.

ARIZA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ARIZA'NIN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fuat, Halide tarafından vurulduktan sonra kritik durumu kimselere haber edilmeden, önce ameliyata ardından müşahede altına alınır. Halide’nin Burak’ın elinde olduğunu öğrenen Haşmet, son çareyi İhtiyar’ın huzuruna çıkmakta bulur.

Ali Rıza dört koldan Halide’ye ulaşmaya çalışırken; Burak babasının yokluğunda durmak bilmez ve kendi saflarında olmayan herkese saldırılar düzenler. Bu saldırıların hedeflerinden biri de taksi durağı olur.

Mithat ve Melek başlarına gelenlerden sonra yeni planlar yapmaya devam ederler. Burak ile karşı karşıya gelen Ali Rıza ise Halide’yi kurtarmak için kendi hayatını ortaya koymaktan çekinmez.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sosyal medya yıkıldı... Yine meydan okudu
Sosyal medya yıkıldı... Yine meydan okudu
Ünlü çiftin aşı kararı! Şaşırtan açıklama
Ünlü çiftin aşı kararı! Şaşırtan açıklama
Koronavirüs grip dedi! İngiltere'yi ayağa kaldırdı
Koronavirüs grip dedi! İngiltere'yi ayağa kaldırdı
Çağla Şikel'e hayatının kabusunu yaşattı! İfadesi şoke etti
Çağla Şikel'e hayatının kabusunu yaşattı! İfadesi şoke etti
Arıza bu akşam neden yok?
Arıza bu akşam neden yok?
Arıza 17. bölüm fragmanı yayında!
Arıza 17. bölüm fragmanı yayında!
Halide, Fuat Ersoylu'yu vurdu!
Halide, Fuat Ersoylu'yu vurdu!
"Sen benim ışığımsın Halide..."

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X