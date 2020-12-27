Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin hikâyesini anlatan Arıza'nın 16. yeni bölüm 2. ön izlemesi yayında! Peki Arıza 16. yeni bölümde neler olacak?



"ADALET YERİNİ BULSUN DA VARSIN KIYAMET KOPSUN!"

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın yeni bölümünden dikkat çeken bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı. Ali Rıza ve Burak'ın gerilim dolu anlarının ekrana geldiği sahnede Burak için kazılan mezar dikkat çekiyor. Burak'a silahını doğrultan Ali Rıza'nın tetiği çekip çekmeyeceği ise büyük merak konusu oluyor.

ARIZA 16. BÖLÜM 2. ÖN İZLEME

ARIZA'NIN 16. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir.

Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer. Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.