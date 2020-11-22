Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 11. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı...

ARIZA 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şehmuz’a gelen bir haber geceye gölge düşürür. Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur.

Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindedir, Haşmet ise bu durumdan memnun değildir.

Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlenir ama Burak’ın ve yeni ortağı Numan’ın kurbanı olur, Şehmuz’la karşı karşıya gelir.

ARIZA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Arıza 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz habeirmizde yer alacak...