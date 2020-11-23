Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin hikâyesini anlatan Arıza 11. bölümde neler oldu? SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Arıza'nın yeni bölümü merak ediliyor. Arıza 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı mı?

ARIZA 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 11. bölüm 22 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de ekrana geldi. Arıza'nın 11. bölümünde Şehmuz’a gelen bir haber geceye gölge düşürdü. Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı buldu.

Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindeydi, Haşmet ise bu durumdan memnun değildi.

Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlendi ama Burak’ın ve yeni ortağı Numan’ın kurbanı oldu, Şehmuz’la karşı karşıya geldi.

ARIZA 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen Arıza yeni bölüm fragmanı takipçileri tarafından merak ediliyor ancak Arıza 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.