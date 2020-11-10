Show TV'nin yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören dizisi Arıza, 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
"BENİM SEVDİĞİM İÇİN YAPAMAYACAĞIM HİÇBİR ŞEY YOK!"
Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 10. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ali Rıza'nın Halide'ye hesap sorduğu tanıtımda ikili arasındaki gerilim tırmanırken Halide'nin itirafı herkesi şoke ediyor. "Sen daha beni sevdiğini bile söyleyemiyorsun!" sözleri üzerine Ali Rıza'nın Halide'yi öptüğü anlar büyük aşkın başlangıcını resmen ilan ediyor.
ARIZA'NIN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Cabir, takasın gerçekleşmesiyle Haşmet Ağa'nın üzerindeki bombayı patlatmak için düzeneğe bastı ancak düğme çalışmadı. Bunun üzerine çıkan çatışmada Cabir'in kardeşi, Ali Rıza tarafından vuruldu.
Cabir, kardeşinin intikamı için Ali Rıza'nın peşine düştü. Ali Rıza ve ailesi büyük bir tehlike altındayken Haşmet Ağa, Altay ailesini güvende tutmak için evine davet etti. Cabir ile yaşanan çatışma sonrasında konsorsiyum bir araya gelirken, toplantı sırasında Cabir'in konsorsiyum üyelerini aramasıyla gerilim giderek arttı. Ali Rıza'nın kendisine teslim edilmesini isteyen Cabir, aksi takdirde konsorsiyumdaki herkesin çocuklarını öldüreceğini söyledi.
Bu tehdit üzerine Ali Rıza, Cabir'e teslim olmaya karar verdi. Muzaffer, gözünü karartıp kendini tehlikeye atan Ali Rıza'yı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkna edemeyince koruma amaçlı takibe başladı ama çıktığı yolda Cabir'in saldırısına uğrayarak vuruldu. Ali Rıza'nın başına bir şey gelmesinden korkan Halide ise aldığı karar ile herkesi şoke etti.
Burak'ı çağırarak Ali Rıza'yı kurtarmasını isteyen Halide, bunun karşılığında da ilişkilerinin artık Burak'ın istediği gibi şekilleneceğini söyledi. Cabir, tuzağa çektiği Mert'in yanına giderken Ali Rıza, Cabir'in adamlarını tek tek indirerek kardeşini kurtarmak için harekete geçti. Mert'in peşinden gelen Haşmet Ağa ve Sabri, Cabir'e baskın yaparken tam o anlarda Ali Rıza da geldi. Silahların çekildiği final anlarında nefesler tutulurken A.Rıza, Cabir'in elindeki kardeşini sağ salim kurtarabilecek mi?
ARIZA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...
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