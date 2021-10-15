Arıtürk Yapı ve İnşaat'tan iddialara yanıt

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Arıtürk Yapı ve İnşaat Limited Şirketi vekili Avukat Ahu Turhan Mazmancı tarafından yapılan açıklamada, "Oda TV ve Yeni Çağ internet gazetelerinin 15.10.2021 tarihli yayınlarında 'AKP’li adayın şirketine imar kıyağı' ve 'AKP'li isme görülmemiş imar kıyağı. Arazi İstanbul'un tam orta yerinde' başlıklı manşet haberiyle ilgili olarak, Arıtürk Yapı ve İnşaat Ltd. Şti olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Söz konusu haberdeki 'AKP’li adayın şirketine imar kıyağı' ve devamındaki benzer nitelikli iddialar öncelikle Müvekkil Şirket ortaklarının ahlaki anlayışı, siyasi duruşu ve hukuk anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Söz konusu haber bütünüyle gerçek dışı olup, tamamen toplumda olumsuz yönde algı oluşturma amacını taşımaktadır. Öncelikle, gerek haberin gerçek dışı oluşu, gerekse haberde yer alan ifadelerden ötürü her türlü yasal hakkımızın saklı olduğunu ifade etmek isteriz.

Diğer yandan, Müvekkil Şirketin sahip olduğu birçok taşınmazın içerisinde yer alan Bahçelievler İlçesindeki arsa ile ilgili olarak idare mahkemelerinde açılmış olan tüm davalar Müvekkil Şirket lehine sonuçlanmıştır. Verilen yargı kararları gereğince İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2015 tarih ve 1522 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 lik nazım imar planı 28.09.2015 yılında kesinleşmiştir. 1/5000 lik nazım imar planına uygun olarak yapılan 1/1000 lik uygulama imar planı, Bahçelievler Belediye Meclisi tarafından hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulmuştur. Söz konusu uygulama imar planı, 1/5000 lik nazım imar planında belirlenenden daha fazla yeşil alan ve sosyal donatı alanı ayrılmak suretiyle Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmıştır.

Yukarıda da ifade edildiği üzere bir kısım medyada çıkan söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta, açıkça kamuoyunu olumsuz şekilde yönlendirme ve gerçekleri gizleme amacını taşımaktadır.

Yargıya taşınan ve yargı süreci sonunda da hukuki olarak kesinleşen bir konunun kamuoyunda daha fazla tartışılmasının hukuk güvenliği ve yargının saygınlığı açısından da yerinde olmayacağı açıktır.

Toplumda bilinen ve saygın bir konuma sahip olan ailenin ve şirket adının gerçeğe aykırı şekilde kullanılmasından dolayı üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ederiz. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur."