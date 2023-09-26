Arin Gölü'nün renkli misafirleri
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü'nün renkli misafirleri flamingolar vatandaşların ilgi odağı oldu
- 1
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan kuş cenneti olarak bilinen Arin Gölü, yaklaşık 200'e yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
- 2
Van Gölü'nün batısında, Süphan Dağı eteklerinde sodalı göl olarak da bilinen ve 14 kilometrekare alana sahip olan Arin Gölü, bölgenin önemli sulak alanlarından birini oluşturuyor.
- 3
Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar (allı turna), görüntüleriyle hayran bırakıyor.
-
- 4
İlhami Atalay isimli vatandaş, "Burada yüzlerce kuş bulunuyor ama en çok ilgimizi çeken flamingolar. Keşke yaz kış hiç gitmeseler. Biz evden adımımızı dışarı attığımız zaman hep gözümüz kulağımız gölde. Onlara o kadar alıştık" dedi.
- 5