Arin Gölü'nün renkli misafirleri

İlhami Atalay isimli vatandaş, "Burada yüzlerce kuş bulunuyor ama en çok ilgimizi çeken flamingolar. Keşke yaz kış hiç gitmeseler. Biz evden adımımızı dışarı attığımız zaman hep gözümüz kulağımız gölde. Onlara o kadar alıştık" dedi.