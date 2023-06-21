Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol

Arılılar yenilgisiz Türkiye şampiyonu!

Özel Arı Okulları, okul sporlarındaki sayısız başarılarına ulusal düzeyde yenilerini ekledi. Özel Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı ulusal turnuvanın namağlup şampiyonluğunu elde ederken Arının yıldız kızları ise Türkiye ikincisi oldu

Giriş: 21.06.2023 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Arılılar yenilgisiz Türkiye şampiyonu!
HABERTURK.COM

Türkiye yarı finallerine yenilgisiz katılan ve başarısını yüksek skorlu galibiyetlerle 8-12 Haziran tarihleri arasında Isparta’da düzenlenen Türkiye finallerinde de yineleyen Arı Yıldız Erkek Basketbol Takımı, finalde Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçta rakibini 72-66 mağlup eden siyah-sarılı ekip, Türkiye şampiyonluğu kupasına uzandı.

Okul sporlarında uzun yıllardır Ankara ve Türkiye şampiyonluklarıyla adından söz ettiren, bu yıl da Türkiye finalinde yer alma başarısı gösteren Özel Arı Okulları Yıldız Kız Basketbol Takımı ise okul müzesine Türkiye ikinciliği kupasını getirdi.

"DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Maçın ardından konuşan ve öğrencilerini ulusal başarıları için kutlayan Özel Arı Okulları Spor Koordinatörü Tuncay Elkoca, uzun yıllardır yıldız kız takımlarının elde ettiği bölgesel ve ulusal başarıları yıldız erkek takımına da kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Erkek basketbolunda başarı grafiğinin sürekli yükseldiğini ve bu başarının disiplinli çalışmanın ürünü olduğu olduğunu belirten Elkoca, “Bizlere uzun yıllardır geniş sportif olanaklar sunarak bu büyük başarıya katkıda bulunan Kurucumuz ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, Genel Müdür Yardımcılarımız Dr. Seva Demiröz ve Seda Tarman ile Çankaya Üniversitesi Spor Okullarının yönetici ve antrenörlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şiddetli sağanak Başkent'i terk etmiyor!
Şiddetli sağanak Başkent'i terk etmiyor!
İstanbul'un yunusları
İstanbul'un yunusları
Bursa'da şimşeklerin görüntüsü hayran bıraktı
Bursa'da şimşeklerin görüntüsü hayran bıraktı
Ağaçların arasında cansız beden bulundu
Ağaçların arasında cansız beden bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.