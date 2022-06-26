Arılar saldırdı, hastaneye kaldırıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde arıların saldırısına uğrayan Beytullah Şen (38), hastanelik oldu.

Olay, 16.30 sıralarında Çilimli ilçesine bağlı Esenli köyünde meydana geldi. Evinin bahçesini temizleyen Beytullah Şen bir anda arıların saldırısına uğradı.

Fotoğraf: DHA

Soluk almakta zorlanan Şen'i görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Şen'i ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şen'in tedavi altına alındığı belirtildi.

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