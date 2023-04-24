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Arife günü kaybolan yaşlı kadından acı haber geldi!

Edirne'de, Ramazan Bayramı arifesinde kaybolan 81 yaşındaki kadından acı haber geldi. Yaşlı kadın, Ergene Nehri'nde ölü bulundu

Giriş: 24.04.2023 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Arife günü kaybolan kadından acı haber
İHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih Köyü'nde ikamet eden E.A. (81), bayram alışverişi için oğluyla geldiği ilçe merkezinde kayboldu. Güvenli olduğunu düşünerek postanenin bekleme salonunda bıraktığı annesine ilaç yazdırmak için sağlık ocağına giden E.A., dönüşte annesini bulamadı.

Annesine ulaşamayan E.A.'nın kayıp ihbarı üzerine Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Kayıp kadınla ilgili acı haber dün Ergene Nehri üzerinde oltayla balık tutan balıkçılardan geldi.

Balıkçılar, oltalarına bir cesedin takıldığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda cansız bedenin kayıp olarak aranan E.A.'ya ait olduğu tespit edildi. E.A.'nın cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na gönderilirken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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