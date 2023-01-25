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Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddia! Arife Gökçe bulundu mu?

Arife Gökçe olayında son detaylar! Sinan Sardoğan hakkında şoke eden iddialar

Arife Gökçe'nin kaybı, üzerinden geçen bir ayın ardından kamuoyunda merak edilip araştırılıyor. Yaşlı kadının kaybıyla ilgili şüphe oklarının çevrildiği Sinan Sardoğan ise küçük çocuğa taciz iddiasıyla tutuklandı. Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği iddia edildi. Peki, Arife Gökçe bulundu mu? Sinan Sardoğan hakkında detaylar...

Giriş: 25.01.2023 - 10:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Tokat'ın Almus ilçesinde 64 yaşındaki 5 çocuk annesi Arife Gökçe 17 Aralık günü şüpheli şekilde kayboldu. Şüpheli kayıp, Arife Gökçe'nin eşi Fikri Gökçe eve geldiğinde ortaya çıktı. Fikri Gökçe eve döndüğünde soba üzerinde süt ocakta altı açık şekilde duran tavadaki tavuğu gördü. Eşinin telefonunun da evde olduğunu gören Fikri Gökçe eşini aramaya başladı. Kısa süreli aramanın ardından Fikri Gökçe Jandarma ve AFAD'a başvurdu.

  • İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Kadavra ve iz takip köpekleri ile ev ve çevresi ile ormanlık alanda çalışmalar yapıldı. Yaklaşık bir hafta süren arama çalışmalarda Gökçe'ye ait bir ize rastlanmadı. Arazide yürütülen arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Gökçe'nin öldürülme, kaçırılması veya kendi isteğiyle evden ayrılmış olma ihtimalleri değerlendirilirken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, çalışmaları sürdürmek üzere 30 kişilik özel ekip kuruldu. 

     

  • MÜGE ANLI'YA İTİRAF

    Sapık mesajları ortaya çıkan Sinan Sardoğan, Müge Anlı'nın pazartesi günü yaptığı yayının finalinde itiraflarda bulundu. İddiasına göre o gün akrabası olan Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan ile Arife Gökçe'nin evine gittiler. Kadir "Arife yenge bir dışarı gelir misin' diye seslendi ve yaşlı kadın kapıya çıkınca ensesine odunla vurup bayılttı. Kadını kucaklayan Kadir, Mustafa Karaaslan'ın arabasına bindirip kaçırdı.

  • KAMERA ARKASINDA TECAVÜZ İDDİASI 

    Sinan Sardoğan o gün hiç görmedim dediği Arife Gökçe'nin kaçırıldığını iddia edince Müge Anlı onunla kamera arkasında konuştu. Sinan Sardoğan'ın kayıt dışı yaptığı o konuşmada, Kadir ve Mustafa'nın kaçırdıkları Arife Gökçe'ye tecavüz ettiklerini öne sürdü. Sinan Sardoğan kendisinin onlarla gitmediğini ve kadına tecavüz etmediğini iddia etti.

  • İTİRAF MI İFTİRA MI? 

    27 Aralık 2022 Salı tarihli yayında Müge Anlı kamera arkasındaki konuşmalara istinaden olayda ismi geçen Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan'ı yayına çıkardı. Kadir Durmuş ve Mustafa Karaaslan tüm iddiaları yalanlarken, jandarmaya da çağrıldıklarını ve ifade verdiklerini anlattılar. Yayında Kadir Durmuş'un izah edemediği durumlar ortaya çıkarken, onun da bir başka kadını taciz ettiği ifşa oldu. Ancak Kadir ile Mustafa'nın olay günü Arife Gökçe'nin evine gittiklerine dair ne bir delil ne de tanık vardı. Kadir ve Mustafa ile yayında yüzleşen Sinan Sardoğan söylediği her şeyi bu kez inkar etti.

  • SİNAN'IN KIZ KARDEŞİ İSYAN ETTİ

    Canlı yayına Sinan Sardoğan'ın evli olan kız kardeşi Serap Bayrak da bağlandı. Serap Bayrak, kardeşinin Arife Gökçe'yi taciz ettiğini öğrendiğini ve kendisine itirafta bulunduğunu söyledi. Kardeşi Sinan'a doğruları anlatması için yalvaran Serap Bayrak, "Annen yaşındaydı bunu nasıl yaparsın" diyerek ağladı. Sinan Sardoğan ise kız kardeşine yaptığı itirafları da reddetti.

  • ÇOCUKLARININ YANINDA DÖVMÜŞ 

    Kemal Karaaslan canlı yayında Sinan Sardoğan'ın Arife Gökçe'den önce de kendi eşi Fatma Karaaslan'ı taciz ettiğini anlattı. Sinan, evli ve çocuklu Fatma Karaaslan'ın önce cinsel içerikli mesajlarla taciz etmiş. Kemal Karaaslan şikayetçi olunca karakolda ifadesi alınıp serbest bırakılmış. Ama Sinan sapkınlıklarına devam etmiş hatta daha ileri boyuta taşımış. Fatma Karaaslan'ı çocuklarının yanında dövmüş, annesinin başını yarmış.

  • BÜYÜK ARAMA BAŞLATILDI

    Jandarma Türkiye'nin ilk su altı kadavra köpeği "Mavi" ile arama başlatıldı. Arama kapsamında Arife Gökçe'yi bulmak için kaybolduğu köyünün her tarafı adım adım arandı. Ayrıca su altı arama timi de Arife Gökçe'nin şüpheli kaybıyla ilgili Almus Barajı'nda da arama yaptı. Bununla birlikte şüpheli Sinan Sardoğan'la ilgili kan donduran yeni iddialar ortaya çıktı.

    Yayına bağlanan mağdurlardan biri Sinan'ın İETT otobüsünde kayınvalidesine telefondan açtığı cinsel içerikli filmi gösterdiğini, kendilerini gittikleri hastaneye kadar takip ettiklerini söyledi. Takip edildiklerini fark ettiğinde ise Sardoğan'ı darp ettiğini anlattı. 

    Yine yayına bağlanan Sinan'ın asker arkadaşı ise Sinan'ın takıntılı ve kindar olduğunu belirtti.

    Yayına bağlanan bir başka mağdur ise annesinin şehirlerarası terminalde Sinan'a acıyıp tost aldığını bu sırada Sinan'ın annesine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

  • SİNAN SARDOĞAN İNTİHAR MI ETTİ?

    İstanbul Avcılar'da çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla ilgili tutuklanan Sinan Sardoğan'ın cezaevinde intihar ettiği iddiası sosyal medyada hafta sonu en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Ancak iddiayla ilgili bir doğrulama gelmedi. 

    Sinan Sardoğan'nın Metris Cezaevi'nde yattığı ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.

    Öte yandan Arife Gökçe'yi arama çalışmalrı hala devam ediyor.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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