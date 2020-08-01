Arif usta işlediği taşlara değer katıyor - ANTALYA

Çorum'un Boğazkale ilçesinde dünyaya gelen ve çocuk yaşta Hattuşaş Antik Kenti bölgesinde Hitit motiflerini işleyerek taş oymacılığına başlayan Çetin, mesleğini 19 yıl önce taşındığı Antalya'da da sürdürdü.Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Kaleiçi'nde dükkan açan sanatçı, Türkiye'ye özgü ve ülkenin farklı yörelerinde bulunan heykelleri, hayvan figürlerini, antik dönemlere ait desen ve çizimleri el işçiliğiyle taşlara aktarıyor.Geçimini 36 yıldır taş oymacılığından sağlayan Çetin'in birbirinden farklı ortaya koyduğu eserler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.- Taşlar elinde değerleniyorSanatçı Çetin, AA muhabirine, aile üyelerinden esinlenerek bu işe başladığını, taşlardan farklı desenler ortaya çıkarmayı sevdiğini söyledi.Oyarak ya da çeşitli motifler işleyerek taşlara değer kattığını aktaran Çetin, "Eserlerimde makine kullanmıyorum, tamamını özel yapım bıçaklarla kazıyarak yapıyorum. Eserlerin bazılarını birkaç saatte, bazılarını ise yaklaşık bir haftada tamamlıyorum." dedi.Stres seviyesini düşürdüğü, uykusuzluk ve kas ağrısı problemlerinin giderilmesine yardımcı olduğu bilinen "Serpantin" taşını kullanan Çetin, taşları özel olarak temin ettiğini kaydetti.Taş oyma sanatının zor olduğunu, Antalya'da çok az sayıda kişinin bu işi yaptığını anlatan Çetin, bu işin kendisinde tutku haline geldiğini dile getirdi.- Müşterilerin yüzde 90'ı yabancıYaptığı eserlerin özellikle yabancı turistlerin beğenisini topladığını vurgulayan Çetin, hem geçimini sağladığını hem de turizme hizmet ettiğini söyledi.Çetin, eserlerinin yüzde 90'ının yabancı turistler tarafından satın alındığını belirterek, "Bu iş için taşımızı toprağımızı kullanıyorum. Türkiye'nin tarihi heykellerini, motiflerini tanıtıyorum. İşlediğim taşlar yabancıların çok ilgisini çekiyor. İstanbul'a, yurt dışına Kore'ye gönderdim. Turistler severek kullanıyor." ifadelerini kullandı.
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