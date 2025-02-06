Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        51
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        32
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Trabzonspor
        TS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        25
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        17
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Arif Ufuk Kahraman: Antrenman niteliğinde bir maç oldu - Futbol Haberleri

        Arif Ufuk Kahraman: Antrenman niteliğinde bir maç oldu

        Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan hem keyifli hem de iyi bir antrenman niteliğinde bir maç oldu" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 21:49 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Antrenman niteliğinde bir maç oldu"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Boluspor, evinde Galatasaray’a 4-1 mağlup oldu.

        "SOĞUK HAVAYA RAĞMEN İYİ BİR ZEMİNDE OYNADIK"

        Maçın ardından Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kahraman, "Zor bir lig periyodu içindeyken Ziraat Türkiye Kupası maçı oynamak, ister istemez tempomuzu etkiliyor. Üç gün önce bir maç oynadık, hafta içi bir maçımız vardı ve şimdi iki gün sonra tekrar sahaya çıkacağız. Bu yoğun fikstürde kadro derinliğine uygun şekilde bir kadro ile sahaya çıkmak zorundaydık. Karşımızda, Türkiye ve dünyada marka değeri yüksek olan, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir gibi Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray vardı. Biz de hem ekran başındaki izleyicilere hem de tribündeki taraftarlara seyir zevki yüksek bir maç izletmek istedik. Soğuk havaya rağmen iyi bir zeminde oynadık ve umarım takım olarak bu hedefimizi gerçekleştirebilmişizdir" ifadelerini kullandı.

        "ANTRENMAN NİTELİĞİNDE BİR MAÇ OLDU"

        Maça iyi başladıklarını ifade eden Kahraman, "Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Oyuncularımla birlikte Galatasaray’ın son 3-4 maçını analiz ettik ve buna göre bir oyun planı belirledik. Maça ön alan baskısıyla başlayarak rakibi hataya zorlamak istedik. Kazandığımız toplarla hızlı geçiş oyunları yapmaya çalıştık ve bu şekilde golü bulduk. Ancak, duran toptan yediğimiz golle skor 1-1 oldu. Devreye girerken 45. dakikada gelen ikinci gol, oyuncularımızın moralini biraz bozdu. Dediğim gibi, üç gün sonra bir maçımız daha var ve bu yüzden rotasyon yapmak zorundayız. Maça başlarken de geniş çaplı bir rotasyonlu kadro ile sahaya çıktık. Bizim açımızdan hem keyifli hem de iyi bir antrenman niteliğinde bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir karşılaşmayla Ziraat Türkiye Kupası’nın ikinci maçını tamamladık" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Burak Yılmaz: Hedefimiz Avrupa'ya gitmek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Avrupa'da tesla satışları düştü
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        Habertürk Anasayfa