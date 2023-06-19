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Eşini arayıp vurulduğunu söyleyen arıcının sır ölümü!

Ordu'da Rasim Topçu, eşini arayıp, vurulduğunu söyledi. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler Topçu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri yakınında bulunan tabanca ve boş kovan ile vücudundan çıkan mermi çekirdeği, incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi

Giriş: 19.06.2023 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
Arıcının sır ölümü! Eşini arayıp vurulduğunu söyledi
DHA

Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı Alankent Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana gelen olayda, arıcılık yaptığı bölgeden cep telefonu ile eşini arayan Rasim Topçu (40), vurulduğunu söyledi.

Eşinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Ekipler, Topçu'yu yerde sırt üstü, hareketsiz vaziyette buldu. Yapılan kontrolde Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Rasim Topçu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

OLAY YERİ YAKININDA TABANCA BULUNDU

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, Rasim Topçu'nun göğsünde mermi giriş izine rastlandı. Çevrede araştırma yapan ekipler, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede arı kovanlarının bulunduğu yerde 7.65 mm çapında tabanca ve 1 boş kovan buldu.

Ekiplerce delil torbasına konan tabanca ve boş kovanın yanı sıra Topçu'nun vücudundan çıkartılan mermi çekirdeği incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Rasim Topçu'nun cinayete mi kurban gittiği, yoksa kendini mi vurduğu yapılacak çalışmayla netlik kazanacak.

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