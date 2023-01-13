Arıcılardan TAHAP yetkililerine suç duyurusu!

İddiaya göre, TAHAP geçtiğimiz yıllarda il başkanlıkları vasıtasıyla para topladığı üyelerine ucuz şeker sattı. Ucuza şeker alımı için 2022 yılında da para toplandı. Parayı verenlerin bir kısmına şekerleri teslim edilirken, bir kısmıysa şekerlerini verilen sürenin üzerinden aylar geçmesine rağmen alamadıkları gibi paralarının da iade edilmediğini öne sürerek federasyon yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Türkiye genelinde 3 bin kişinin 40 milyon TL para yatırdığı ileri sürülüyor.

Türkiye genelinde bazı arıcılar, ucuz şeker gerekçesiyle kendilerinden para toplandığını, şekeri alamadıkları gibi paralarının da iade edilmediği iddiasıyla, Türkiye Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu (TAHAP) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

"TAHAP KURULUNCA BİZ DE DAHİL OLDUK"

TAHAP Arnavutköy Şube Başkanı Önder Özdemir, şunları söyledi: "TAHAP kurulunca biz de Arnavutköy'deki arıcılar olarak bu kuruluşa dahil olduk. Amaç tarım ve çiftçiye yardımcı olmaktı. Bu amaçla da arıcılarımıza her sene arılarını beslemeleri için besleme şekeri dağıtımı yaptık. 2021 yılında federasyon faaliyete başladı. Şeker dağıtımı 2021 ve 2022 yapıldı. 2022 yılında yine bir şeker parası 81 ilden TAHAP olarak adına arıcılardan toplandı.

PARA İADESİ YAPILMADI, ARICILAR MAĞDUR

Şeker olmaması nedeniyle tarımın bileşenlerinin bir araya gelmemesi, ithal şeker alma durumuna gelmesi nedeniyle TAHAP topladığı paralarla şekerleri arıcılara dağıtamadı. Para iadesi de yapılmadı. Bu yüzden de arıcılar mağdur oldu. İstanbul'da bizim alacağımız yok fakat diğer illerimizdeki arıcılarımız bu konuda mağdurlar.

BAŞKANIMIZ VERİLECEĞİNİ SÖYLÜYOR

2022 yılının başında bu paralar toplandı, nisan, mayıs gibi şeker dağıtımı olacaktı. Bazı illere dağıtım yapıldı, bazı illerimize yapılmadı. Suç duyurusunda bulunanlar var. Başkanımızla da görüşüyoruz, başkanımız şekerlerin verileceğini söylüyor. 81 ilde TIR bazında 100 TIR şeker yani bu da 40-50 milyon lira eder. Para ve şekerini alamayan da 3-5 bin kişi var" dedi.