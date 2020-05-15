Arıcılar yeni sezona hazırlanıyor - DÜZCE

Kaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kestane balı üretimi için arıcıların kovanlarını hazır hale getirdiğini vurgulayarak, sezondan çok umutlu olduklarını, üretimin kalitesinin bu yıl artacağını düşündüklerini belirtti.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından vatandaşların doğal besinlere yöneldiğini ve arı ürünleri tüketiminin arttığını bildiren Kaba, şöyle konuştu:"Tüm ülkelerin yaşadığı sıkıntı bağışıklık sistemini güçlendirmeyle ilgili. Yeni bir virüs olduğu için kimse ne şekilde tedavi edileceğini bilmiyor ama bağışıklık sisteminin güçlendirildiği takdirde bu virüsü yenebileceğimiz söylemi var. Arı ürünleri ama sadece bal değil. Propolis, arı sütü, polen gibi ürünlerimiz var bizim. Bunlar da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu dönemde çok önem arz etti. Satışlarımız arttı. Üretimi artırmak için çalışmalar yaptık. Tarım Bakanımız da bizim üretim yasağımızı kaldırdı. Bu üretime devam ediyoruz. Arı ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyorsa biz de tüm Türkiye'ye bu hizmeti vermek istiyoruz."- "Daha çok üretim yapacağız"Türkiye'nin bal tüketimi ihtiyacını karşılamak için üretimi hızlandırdıklarını aktaran Kaba, "Ülkemize bal ithal geliyordu ama son yıllarda yapılan çalışmalarla ithal ürünün önünü kesildi. Kendi yerli ürünümüzü piyasaya arz ediyor ve etmeye de devam edeceğiz. Şimdi yeteri kadar üretim yapıyoruz. Her gecen gün de bu üretimi hızlandıracağız. Daha çok üretim yapacağız. Şu anda bizim bölge olarak kestane balı hazırlığımız var. Haziranın ilk haftasında başlıyoruz. Bu bölgenin arıcısı kestane balı için hazır." ifadelerini kullandı.Kaba, TAB olarak bal konusunda coğrafi çalışmalar yürüttüklerini ve 3 yıl süren bu çalışmanın sonuna geldiklerini anlattı.Ciddi bir çalışmaya imza attıklarına değinen Kaba, Düzce'nin Akçakoca ilçesinin kestane balında coğrafi işaret alma durumuna geldiğini, her bölgenin bir coğrafi işareti olacağını belirtti.Kaba, arıcıların artık çok daha bilinçli olduğunu sözlerine ekledi.
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