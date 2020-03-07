Arıcılar Çin'de oluşacak bal üretimi boşluğunu doldurmak istiyor - BOLU

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde düzenlenen "Arıcılık ve Apiterapi" eğitim programının açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü İzzet Murat, arı ve arıcılığın apayrı bir dünya olduğuna dikkati çekti.Arıyı anlamanın ve tamamen bilmenin çok zor olduğunu vurgulayan Murat, doğru bilinen yanlışlar bulunduğunu, bu nedenle bu tarz eğitimlerin çok faydalı olduğunu söyledi.
Murat, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından arı üreticilerine yönelik desteklemelerin dün akşam itibarıyla ödendiğini anımsatarak, " Bolu'ya 240 bin lira civarında destek gelecekti. Ben 240 bin değil, 2 milyon olsun isterim ama salondaki bu profili görünce doğal olarak zorlanıyoruz. Bazı kısıtlarımız var. Nedir kısıtlarımız? Arı ile uğraşan insanların yaş profilinin yüksel olması, koloni sayımızın olması gerekenden çok azlığı bizi yoruyor. Aslında flora çok daha fazlasına müsait ama buna bazı kısıtlar dolayısıyla yeterince destek yapamıyoruz. Amacımız arıcıyı desteklemek." ifadelerini kullandı.
Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan ise kentte geçen yıl coğrafi işaretleme çalışmalarına başladıklarına dikkati çekerek, "Coğrafi işaretlemeler doğrultusunda 55 arıcımızdan numune aldık. Bu numunelerin çalışmalarını yaptık. Marka ve patent kapsamında finans ayağını çözdük. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Birliği 15 yıl önce kurduklarına işaret eden Ünalan, artık kurumsal bir yapıya ulaştıklarını bildirdi.Ünalan, ilk olarak Çin'de görülen ve birçok ülkeye yayılan Covid-19 nedeniyle insanların öldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:
"Şu anda Çin'de dünya bal ortalamasının yüzde 30'unu regüle eden bir piyasa var. Yani Çin'in girmediği alan yok. Şu anda Covid-19 hastalığından dolayı Çin'deki arılara bakıcılar gidemiyor. Yüzde 30 bir boşluk var. Buradan hareketle bizim de bu krizi fırsata çevirebilmek adına Bolu arısının üretimini artırmamız, üzerine kalitenin eklenmesi ile doğacak bu boşluğu doldurmamız gerekiyor. Şu anda mevsim yeni başladı. Arılarımıza daha dikkatli bakarak üretimi artırmanızı ve bu boşluğu doldurarak para kazanmanızı istiyorum."Konuşmaların ardından, Eğe Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Banu Yücel, arı üreticilerine "Arıcılık ve Apiterapi" konusunda eğitim verdi.
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