Arıcı ölü bulunmuştu, katili oğlu çıktı!

Sinop'un Boyabat ilçesinde 19 yaşındaki genç, babasını tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla cinayette kullanılan tüfekle birlikte yakalandı.

Olay, önceki gün Boyabat ilçesine bağlı Akçakese köyünde meydana geldi. İlçede arıcılıkla uğraşan Engin Rüzgar (40), yakınları tarafından kaldığı çadırda kanlar içinde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rüzgar’ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rüzgar'ın cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlçe Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet şüphelisinin oğlu olduğu belirlendi. 19 yaşındaki İ.R., olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı.

Babasını öldürdüğü iddia edilen genç, ifadesinin adından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.