Başı tacizci ile dertte!

HABERTURK.COM

Kariyerine 2008'de Broadway müzikalinde başlayan şarkıcı Ariana Grande'nin başı evine dadanan tacizci ile dertte.

TMZ'nin haberine göre; geçtiğimiz yıl evine bir bıçakla giren ve ölüm tehditleri savuran Aharon Brown, beş yıllık uzaklaştırma kararına rağmen yeniden eve girdi. Tacizci ihbar üzerine tutuklandı. Olay sırasında evde olmayan 29 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıllarda da sahnede taciz uğramıştı.

Öte yandan 2018 yılında 'Soul müziğin Kraliçesi' olarak bilinen ünlü şarkıcı Aretha Franklin'in vefatı üzerine bir tören düzenlenmişti. Etkinlikte Rahip Charles H. Ellis, sahneye çıkan Ariana Grande'yi taciz etmişti.