"BU ONUN GEÇMİŞ İLİŞKİLERİNDE YAPAMADIĞI BİR ŞEYDİ"

Us Weekly’nin haberine göre, ikiliye yakın kaynaklar "Ariana çok heyecanlı. Dalton’u tanımaktan ve spot ışıklarından uzakta onunla aşk yaşamaktan dolayı çok mutlu. Bu, onun geçmiş ilişkilerinde yapamadığı bir şeydi. Birbirlerine çok aşıklar ve hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için söz verdiler" diye konuştu.