Arı sütünün faydaları

Arıların hayat döngüsü kraliçe arının etrafından şekillenmektedir. Kraliçe arının 5 ya da 6 yıl yaşaması için işçi arılar arı sütü üretimi gerçekleştirmektedir. Arı sütü insan sağlığına sayısız fayda sunmaktadır. Bir yıl içerisinde en fazla 50 kg arı sütü üretilmektedir. Bu yüzden arı sütü çok değerli bir besin maddesidir. İşte Arı sütü neye iyi gelir sorusunun merak edilen cevapları.
Arı Sütü Faydaları
Arı sütü halk arasında beyaz altın olarak da adlandırılır. Bunun nedeni hem çok değerli olması hem de arı sütünün renginin beyaz olmasıdır. Anne sütüne benzeyen bu besinin kıvamı ise oldukça yoğundur. Formu jel şeklinde olan arı sütü dünyanın bazı bölgelerinde ise kraliyet jeli olarak tanımlanır. İçeriğinde biyotin, piridoksin, tiamin, folik asit, inositol, protein, pantotenik asit gibi maddelerin yanı sıra bolca vitamin ve mineral de yer alır. Arı sütü aynı zamanda insan sağlığının olmazsa olmazları olan potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko ve bakırı da bulundurur. İçeriği ile doğanın en büyük mucizelerinden biri olan ve yılda en fazla 50 kilogram üretilen arı sütü yararları şunlardır:
- Arı sütünün içeriğinde aktif bileşikler vardır. Bunlar bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek sağlayan anti – bakteriyel, anti- viral, anti- inflamatuardır.
- Arı sütü kan şekerini düşürür.
- Arı sütü iştah açıcı bir ek besin olarak tüketilir.
- Probolis ile birlikte tüketilebilir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirdiği için soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı vücudun direnç kazanmasını sağlar.
- Çocukların algılarının kuvvetlenmesini sağlar. Daha kolay ve hızlı öğrenmelerine yardımcı olur.
- Mide hastalıklarının iyileşme sürecini hızlandırır.
- Enerji verici özelliğe sahiptir. Gün içinde daha dinç olmanıza yardımcı olur.
- Kolesterolü düşürür
- Kemiklerin güçlenmesini sağlar. Çocukların gelişim dönemlerinde fayda sağlar.
- Tansiyon düşürür.
- Sinirlerin gevşemesinde olumlu etkisi vardır.
- Beslenmeyi destekler.
- Kanserli hücrelerin artmasını engeller.
Arı Sütünün Cilde Faydaları
- Arı sütünün cilde faydaları da saymakla bitmez. Özellikle cildin daha genç kalmasını sağlayan kolajen maddesini içerdiği için kadınlar tarafından da sıklıkla tercih edilir. Arı sütü düzenli kullanımda kolajen üretimini arttırır.
- Hücreleri yeniler. Bu yüzden saç dökülmesini engelleyici özelliğe sahiptir.
- Hormanal denge bozukluklarını düzenler. Böylelikle sivilcelerin oluşumunu engeller, azalmasını sağlar. UVB ışınlarına karşı cilde koruma sağlar.
Arı Sütü Faydalı Mı?
Arı sütü faydalı mı sorusu kişiler tarafından en çok merak edilen konuların başında yer alır. Bu yüzden kişiler uzman doktorların önerileri ile arı sütünü kullanmayı tercih eder. Arı sütünün faydaları Osman Müftüoğlu tarafından da önemle aktarılır. Müftüoğlu, apiterapi olarak adlandırdığı arı sütünün sağlığı korumak için önemli bir besin maddesi olduğunu ifade eder. Müftüoğlu aynı zamanda kanserle mücadele sırasında da önümüzdeki yıllarda arı sütünün daha fazla tercih edileceğini dile getirir.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!