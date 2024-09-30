Arı kazaya neden oldu: Otoyol savaş alanına döndü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde arının sokması sonucu sürücünün kontrolünü kaybettiği TIR devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı. Yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı.
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde mısır silajı yüklü TIR'ı kullanan Serdar Sağır'ı Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Stadyum karşısı Viyadük üzerinde seyir halindeyken arı soktu.
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Sağır'ın, arıya müdahale ettiği sırada kontrolden çıkan TIR devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi.
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Kaza nedeniyle Ordu-Samsun kara yolu trafiğe kapandı.
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Trafik ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik yan yoldan verilmeye başlandı.
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Araçta sıkışarak yaralanan TIR şoförü sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Ortalığa saçılan mısır silajlarının temizlenmesi için çalışma başlatıldı.