21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için Van'da üçüncü denemesini yapan arıcı Abdulvahap Semo, bu kez üzerine yaklaşık 10 kilogram arı topladı.
AA'nın haberine göre internette arıcılıkla ilgili araştırma yaparken Guinness'in 'üzerine en çok arı toplama rekoru' hakkında bir yazıyla karşılaşan Semo, o günden beri bu hayalini gerçekleştirmek için denemeler yapıyor.
En son 2016 yılında ikinci denemesinde üzerine 6 kilogram arı toplayan Semo, üçüncü denemesinde bu rakamı 10 kilograma çıkardı.
İlk olarak hazırladığı dumanla arıları sakinleştiren Semo, ardından da kovandan eliyle aldığı binlerce arıyı vücudunun üzerine bıraktı.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bedeninin büyük bölümü arılarla kaplanan Semo, yaptığı açıklamada, bu rekoru tek başına kırmasının zor olduğunu, meslektaşlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.
Geçen denemelerinin ardından kendisine 'Arı Adam' adının takıldığını anlatan Semo, rekoru kırana kadar çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
"ÜÇÜNCÜ DENEMEM BAŞARILI GEÇTİ"
Yaptığının risk taşıdığını ve denemesi süresince vücudunun birçok yerinin arılar tarafından sokulduğunu belirten Semo, "Üçüncü denemem benim için çok başarılı geçti. Hedefim 63 kilo 700 gram olan dünya rekorunu kırabilmek. Destek verilirse Allah'ın izniyle bu rekoru kıracağım" dedi.
Semo, asıl amacının arıcılık mesleğine dikkati çekmek olduğunu vurgulayarak, "Çünkü organik bal üretmemize rağmen piyasadaki sahte balcılar yüzünden bütün emeğimiz boşa gidiyor. Vatandaşlardan ricamız balı direkt üreticiden alsın" diye konuştu.
Yaptığı denemelerin ardından olumlu tepkiler de aldığını vurgulayan Semo, şöyle konuştu:
"Özellikle arılar üzerimdeyken ani ve onları kızdıracak hareketler yapmamaya dikkat ediyorum. Hemen her gün beni ısırıyorlar. Ben arılarla büyüdüm sayılır. Yaklaşık 33 yıldır arıların içindeyim. Artık vücudum arı sokmasına karşı bağışıklık kazandı. Onların dilini iyi bilirim. Arıları üzerime çekmek için hiçbir şey kullanmadım. Temiz bir kıyafet yeterli. Onlarla uğraşırken eldiven ve çoğu zaman başlık da kullanmıyorum. Yalnızca kovanı alıp üzerime boşalttım."
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