Arhavi Voleybol: 0 - Arkas Spor: 3

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Erenhan Can, Anıl Tatar, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Yasin Akgül (Cengiz Tuna İnanç, Onur Soydan, Seymen Şenyüzlü, Rıdvan Sağlık)

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Blankenau, Burak Güngör, Çağatay Durmaz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, (Bravo, Winkelmuller Matic, Lagumdzija)

Setler: 23-25, 17-25, 16-25

Süre: 72 dakika (27, 23, 22)