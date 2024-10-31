Arhavi'deki 'Martı Evi' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Artvin'in Arhavi ilçesinde, deniz kıyısındaki dev kayanın üzerine 5 ayda yapılan 'Martı Evi' görenlerin dikkatini çekiyor
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Artvin'in Arhavi ilçesinde deniz kıyısındaki dev kayanın üzerine yapılan ahşap ev görenleri hayrete düşürüyor.
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Mahalle sakinlerinin pandemi döneminde 5 ayda eğlence olması için yaptıkları baraka ilgi uyandırıyor.
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Ahşap ev, martıların sıkça görüldüğü bir bölgede bulunması nedeniyle sahipleri tarafından Martı Evi olarak adlandırılıyor.
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Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanan barakaya merdiven yardımıyla çıkılabiliyor.
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Barınağın bütün parçalarının tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı belirtiliyor.
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Falezlerin yakınında bulunan yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki kayanın üzerine inşa edilen ev, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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